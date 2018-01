Pachino: non vuole che si trucchi, minaccia la moglie con la motosega

Pachino - Una brutta storia da Pachino: non voleva che la moglie si truccasse e uscisse di casa da sola e così ha deciso di tenerla segregata in casa e di minacciarla con una motosega. La donna, che aveva tra l'altro tentato anche di suicidarsi utilizzando sempre quell'attrezzo agricolo, è riuscita a trovare rifugio da un'amica per sfuggire a quell'uomo che la terrorizzava.

Queste sono le accuse contestate a un 64enne originario di Pachino: maltrattamenti, lesioni personali aggravate e porto abusivo di armi. L'uomo è stato portato in carcere su disposizone del Gip.