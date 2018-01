Pulizie ospedali ragusani, indaga la Finanza

Ragusa - La Guardia di Finanza ha sequestrato oggi i documenti relativi alla gara d'appalto del servizio di pulizie negli ospedali ragusani. Le Fiamme Gialle si sono presentate all'ufficio provveditorato dell'Asp di Ragusa sequestrando i documenti relativi all'importante appalto, già vinto e aggiudicato a una ditta di Udine.

Esiste una gara d’appalto sospetta da 32 milioni di euro. Storie di presunti favoritismi, ricorsi e pronunciamenti dei tribunali amministrativi, oltre a sospette irregolarità nell’applicazione del regime di gara. La gara pubblica che l’ ASP n.7 bandì per l’affidamento (per la durata di 5 anni, valore economico € 32.000.000,00 oltre oneri di sicurezza per € 1.200,00 annui) del servizio di pulizia e sanificazione nei presidi Ospedalieri e Territoriali riguarda il quinquennio 2014/19.