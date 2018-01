Scuola Arti D'Oriente: corso di autodifesa a Ragusa e Chiaramonte

Ragusa - L’autodifesa, oggi, più che un’opzione è diventata una necessità.

La Scuola Arti D’Oriente diretta dal Maestro Davide Migliorisi (C.T. ITKA) propone un innovativo ed efficace corso di autodifesa personale basato sui principi del Taijiquan, elaborato dal M° G. Pace: il T.S.D. System ITKA "Taiji Quan Self Defence System".

Il corso è rivolto a tutti: donne, uomini e ragazzi, persone che non hanno mai praticato sport, appassionati e curiosi, praticanti di arti marziali o sportivi. Il T.S.D. System, infatti, è un sistema estremamente pratico e diretto: grazie alla sua semplicità e comprovata efficacia, risulta particolarmente adatto ad ogni tipo di esigenza e persona.

Ciò che distingue il T.S.D. System da ogni altro sistema di autodifesa è l’importanza data all’aspetto psicologico: ciò che conta maggiormente in una situazione di aggressione non è tanto la conoscenza della tecnica, piuttosto l’atteggiamento psicologico da assumere nei confronti di un eventuale aggressore.

Il programma prevede l’uso di tecniche basilari che permetteranno una maggiore capacità di movimento e la possibilità di sviluppare un corretto istinto.

Il programma è suddiviso in tre livelli: il tempo di pratica per ottenere una buona conoscenza dei tre livelli non è direttamente ricollegabile alla vastità del programma, quanto alla qualità nell’esecuzione del programma stesso. Nei corsi di T.S.D. System vengono studiati in generale: dinamiche di colpi portati con varie parti del corpo, esercizi per aumentare la sensibilità, movimenti di spostamento e di evasione, schemi semplici di proiezione, elementi di lotta a terra, leve articolari e strangolamenti.

“Il nostro corso” – spiega il Maestro Davide Migliorisi – “E’ un percorso serio per chi vuole avvicinarsi all’autodifesa. Bisogna sempre diffidare da chi promette miracoli in poco tempo, perché l’autodifesa è una vera e propria disciplina che ci aiuterà a ritrovare il nostro istinto di conservazione”.

I corsi si svolgono a Ragusa, tutti i venerdì alle ore 20.15 presso la palestrina "A" del Palaminardi, via Mariano Rumor e a Chiaramonte Gulfi, alle ore 18,00, in via Tommaso Chiavola n. 8.

Per info:

347 3178171

Mail: info@cssartidoriente.com

www.cssartidoriente.com