Benvenuti al sud. Scambio di poltrone fra sindaco di Avola e di Rapallo

Avola - Un esperimento interessante è stato messo su in questi giorni dal sindaco di Rapallo e dal sindaco di Avola che per quattro giorni hanno deciso di scambiarsi le rispettive poltrone. Ieri, è stato il primo giorno in Liguria per il sindaco di Avola, Luca Cannata e il primo in Sicilia per il suo collega di Rapallo, Carlo Bagnasco.

Lo scambio di ruoli per quattro giorni li vedrà impegnati l’uno a comprendere il funzionamento della macchina amministrativa governata dall’altro per poi confrontare le impressioni giovedì, quando si vedranno durante la riunione Anci.

Oggi, avverrà la presentazione ufficiale a consiglieri comunali e assessori e ci saranno i tour degli uffici per vedere il loro funzionamento. Dopo pranzo il sindaco ligure sarà prima accompagnato a una visita del lungomare per poi trascorre il pomeriggio in una nota cantina locale per la degustazione del Nero d’Avola. In serata visita alla vicina Noto e al rientro Bagnasco andrà a visitare i laboratori dei carristi dove in questi giorni si stanno assemblando i carri allegorici di Carnevale.

Mercoledì, visiterà il presidente della Regione Nello Musumeci, mentre il sindaco di Avola visiterà il presidente della regione Liguria, Giovanni Toti. Naturalmente, lo scopo è quello di promuovere i rispettivi territori grazie ad una conoscenza diretta delle eccellenze sia gastronomiche che culturali, ambientali e sociali.

E chissà che un proficuo scambio di idee fra nord e sud non possa che giovare a tutti quanti.