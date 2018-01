Ragusa - E' stato svelato il mistero dell'ariete che nella notte tra sabato e domenica ha sfondato l'ingresso della concessionaria Volkswagen Sergio Tumino a Ragusa. Si tratta di un video virale che è stato condiviso da migliaia di persone nella giornata di ieri. E' un caso di guerrilla marketing, studiato da GO Marketing&co., per il lancio della nuova Volkswagen T Roc. L'auto sarà presentata in concessionaria sabato 20 gennaio dalle 18 alle 21.

Volkswagen T Rok from Ragusanews on Vimeo.