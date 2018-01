Computer e tablet, denunciato ricettatore albanese. FOTO

Ragusa - La polizia di Ragusa ha denunciato un ricettatore albanese, P.A., 46 anni, residente a Ragusa. L'uomo è stato trovato in possesso di diversi oggetti provento di furto.

L’albanese roggetto della perquisizione è stato trovato in possesso di diversi articoli di elettronica ed informatici di cui non ha saputo giustificare la provenienza in alcun modo.

Dagli accertamenti effettuati su parte del materiale rubato è stato possibile rivenire 5 televisori, 1 computer e 2 tablet.

Parte della refurtiva è stata già restituita in quanto riconoscibile per segni caratteristici, il resto della refurtiva deve ancora essere restituita da chi ha subito furti in casa o presso esercizi commerciali.

Un tablet è stato restituito ad un uomo ragusano in quanto la moglie aveva fatto incidere una dedica nel retro, pertanto è stato facile risalire alla vittima. Un televisore era stato rubato presso un’agenzia di scommesse di Ragusa mentre un altro da 60” era stato rubato presso una nota palestra ragusana.

Ancora in corso accertamenti sul computer, un altro tablet ed altri 3 televisori.

Per la restituzione contattare la Squadra Mobile di Ragusa al numero

0932/673696.