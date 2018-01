Sparatoria a Vittoria

Vittoria - Sparatoria oggi pomeriggio a Vittoria, in via Senia, angolo via Sammartino, nei pressi di Piazza Manin. Secondo le primissime informazioni sono stati esplosi 4 colpi di arma da fuoco contro la vetrina di un centro ricreativo denominato "Vivere insieme" presieduto Gharrad Sami e frequentato prevalentemente da tunisini.

Il circolo esiste da circa tre anni e per fortuna non ci sono stati feriti. Seconto i testimoni l'auto da cui sono partiti i colpi è una Megane di colore grigio proviente da via Caporale degli Zuavi e che poi si è immessa su via Senia girando a sinistra. Due le persone a bordo: il guidatore e un passeggero. Sono stati esplosi quattro colpi di pistola.

Il primo colpo sarebbe finito contro la grondaia, il secondo contro la vetrata e dalla vetrata si è poi conficcato nel muretto interno. Gli altri due colpi si sono conficcati nel vano porta e sono finiti contro il bancone da bar ad altezza uomo. Un altro, invece, contro il muro. All'interno vi erano tre persone che, per fortuna non sono stati colpiti perchè seduti al tavolo degli avventori.

Sul posto sono intervenuti i carabinieri che hannoo ascoltando tutti i testimoni, tra cui tutti i tunisini presenti all'interno del centro al momento della sparatoria.