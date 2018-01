Spaccio, arrestati due giovani ragusani

Ragusa - Sono stati arrestati dai carabinieri due giovani colti in flagranza a spacciare droga. Durante un servizio in città e dopo un lungo inseguimento attraverso i vicoli del centro storico, i militari sono riusciti a bloccare il ragusano Gabriele Spina 19 anni, con diversi precedenti specifici per spaccio di droga, arrestato l’ultima volta dai Carabinieri di Ragusa meno di un mese fa. Il ragazzo era in possesso di una busta contenente 3 involucri di marijuana per un totale di 320 grammi e, per tale motivo, è stato arrestato per detenzione ai fini di spaccio di stupefacenti.

Su disposizione del PM della Procura di Ragusa, Dottor Rota, è stato arrestato. Nel corso dell’attività, i militari hanno arrestato in flagranza di reato anche Mattia Carrubba, 24 anni, con precedenti penali specifici per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti, trovato in possesso di oltre 25 gr. di hashish già suddivisa in dosi e pronta per la vendita al dettaglio.

Carrubba, tra l’altro, era stato arrestato per spaccio di droga solo pochi mesi fa, il 10 novembre 2017. La droga è stata trovata nel corso di una perquisizione in casa all'interno di un contenitore di plastica dietro agli scaffali. Oltre allo stupefacente, però, veniva rinvenuto tutto l’occorrente per confezionare le dosi da immettere sul mercato, come il bilancino di precisione e delle buste di plastica tagliate a cerchi, da cui ricavare le confezioni delle dosi.

Il giovane è stato posto agli arresti domiciliari in attesa di giudizio.