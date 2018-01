Caffetteria: il nuovo singolo del rapper siciliano EdoBass. VIDEO

EdoBass, giovane rapper Siciliano rilascia il nuovo singolo “Caffetteria”, ormai da tempo componente dell’etichetta Mitra Music Records, alla quale è affidata la produzione artistica del singolo.

Abilità di EdoBass è quella di saper anche produrre, e ai giorni d’oggi per un rapper è importantissimo perché riesce meglio ad amalgamare il sound con il flow.

Il singolo, come il video, è stato curato nei minimi particolari grazie alla capacità di auto produzione e alle tante persone che hanno lavorato al progetto; alla regia troviamo Mariagiovanna Calvo, mentre al mix e master Cash One, componente dei Rubik Beats.

Il messaggio, come dichiara EdoBass stesso, non sta solo nel testo ma nell’insieme degli elementi che regalano allo spettatore sensazioni positive, leggere e piacevoli, come appunto dimostra il sound fresco e il flow coinvolgente.