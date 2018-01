Dune del Sahara? No, Riviera Lanterna a Scoglitti! VIDEO

Vittoria - Un problema endemico che si ripresenta ogni anno, appena c'è un po' di vento. Siamo a Riviera Lanterna, lungomare di Scoglitti, frequentatissima frazione marinara di Vittoria. La strada, in direzione dell'Hotel Mida, è impraticabile per le auto e per i mezzi. Qui, il lungomare, è diventata un'immensa duna di sabbia, roba da far invidia al Sahara.

Il problema è che non si capisce come risolvere questa situazione e ci sarebbe un rimpallo di responsabilità. Sta di fatto che se ci fosse un'emergenza, ci sarebbero dei problemi per poter circolare e soccorrere qualcuno. Bisogna aspettare sempre il peggio?

Foto e Video: Nunzio Quattrocchi

26932272_262474517618047_8751465756497018880_n from Irene Savasta on Vimeo.