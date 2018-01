Giulia, palermitana capolista della Lega

E' forse l'avvocato donna più famoso d'Italia ed è stata il difensore di illustri personaggi che hanno segnato la storia di questo Paese, come ad esempio Giulio Andreotti. Adesso, ha ben pensato di scendere in politica. Giulia Bongiorno, avvocato, palermitana, si candida come capolista della Lega in diversi territori del Paese. Ad annunciarlo, lo stesso leader della Lega Nord, Matteo Salvini, presentandosi in una conferenza stampa. Secondo Salvini è "Il segno di una Lega che cresce".

Secondo lui, la Bongiorno rappresenterebbe una rappresentante della società civile, dimenticando che è stata presidente alla commissione Giustizia alla Camera e pure deputata prima in Alleanza Nazionale e poi in Forza Italia. Non proprio una presa dal suo studio professionale e messa in politica dall'oggi al domani che mai ha visto i palazzi della politica.