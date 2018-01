Vittoria - Nell’ambito delle attività programmate per il progetto sul bullismo alla scuola Portella della Ginestra di Vittoria è stato programmato un incontro sulle fake news riservato agli alunni delle seconde e terze classi della Scuola secondaria di 1° grado. La circolazione di notizie false soprattutto sui social network mette a rischio il ruolo della stampa e della civile convivenza, pertanto, appare utile avviare una discussione su questi temi per sensibilizzare e formare l’opinione pubblica sull’informazione on line di qualità. Il progetto è seguito dalla Professoressa Eliana Tolaro, referente per l'Istituto. A parlare del rischio della ‘fake news’ saranno i giornalisti Alessia Cataudella del quotidiano ‘La Sicilia’ e Gabriele Giannone, direttore del sito on line ‘Ragusanews.com”. L’incontro è in programma sabato 27 gennaio p.v. alle ore 9 nello Spazio Azzurro.

I giornalisti, al termine dei loro interventi, saranno disponibili a rispondere alle domande degli alunni.