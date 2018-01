Anche in Italia arriva WhatsApp Business

Anche in Italia arriva l'applicazione WhatsApp Business, compatibile per Android e iOs. L'applicazione è gratuita e serve a rispondere velocemente a clienti, organzzare riunioni di lavoro o semplicemente per scambiarsi documenti e dati.

La novità è stata pensata per dare un'esperienza migliore di comunicazione anche alle piccole attività e alle aziende. Sarà possibile separare i messaggi personali da quelli di lavoro e avere una presenza ufficiale sulla piattaforma social con un profilo ad hoc. Chi volesse provarla può già scaricarla sul Play Store di Google (e presto lo sarà sull'App Store di iOS) in Indonesia, Italia, Messico, Regno Unito e Stati Uniti.

Ma ecco le differenze tra la versione standard che molti di noi conoscono e quella professionale in arrivo: la grafica non cambia, si aggiungono invece alcune nuove funzioni.