Pina Cocuzza nuovo Prefetto di Ragusa

Ragusa - E' Pina Cocuzza, catanese, il nuovo prefetto di Ragusa nominata dal consiglio dei ministri stamani nell'ambito di un movimento dei prefetti in Sicilia dopo che quello di Agrigento, Nicola Diomede, è stato 'dimissionato' perchè indagato nell'ambito dell'inchiesta Girgenti Acque.

Maria Carmela Librizzi invece è stata trasferita a Messina e la sua è una promozione anche per l'ottimo lavoro svolto in questi tre anni.