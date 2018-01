Scoglitti, tentati furti nelle residenze estive

Scoglitti - Tentativi di furto in alcune residenze estive di Scoglitti. Le forze dell'ordine, durante la notte scorsa, sono intervenute in una casa di Costa Fenicia: ignoti malviventi avevano manomesso e lasciato aperta la finestra dell’immobile, ma nessuno era nei dintorni; immediatamente, venivano avvisati i proprietari della casa. Il proprietario dell'immobile, arrivato poco dopo, ha constatato che non mancava nulla.

I ladri sono stati disturbati e hanno quindi evitato di commettere furti.

Stamani, invece, le forze dell'ordine sono intervenute in una residenza estiva di Scoglitti. Ignoti, avevano smontato alcuni infissi esterni dell’immobile, lasciandoli appoggiati a terra, in attesa di essere trafugati, ma l’antifurto si è attivato costringendoli a scappare abbandonando l’impresa. Anche in questo caso non è stato asportato niente.