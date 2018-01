Acireale: Alla Caverna del Mastro Birraio, un pollo intero nel piatto. FOTO

Acireale - Alla Caverna del Mastro Birraio vai prima di tutto per la birra, poi resti per il cibo e infine ritorni per i dolci. Un bellissimo posto ad Acireale, un vero pub come se ne vedono pochi dalle nostre parti. Scavato in una caverna artificiale, la Caverna del Mastro Birrario si trova alle porte della cittadina etnea, arrivando dall’autostrada Catania-Messina. Il locale è piuttosto ampio e lo stile richiama i pub irlandesi con la particolarità, però, di servire esclusivamente birre siciliane, anzi birre prodotte dalla proprietà del pub. Si chiamano infatti Aci Helles, Aci Smoked, Aci Re Ale, Aci Porter, Aci Weizen, Aci Pole Ale.

All’interno del locale sono ben visibili gli alambicchi di produzione e, inoltre, le birre possono essere servite in appositi dispenser adatti a grandi tavolate (o a grandi bevitori). Un’altra particolarità del locale, presumiamo unica nel suo genere, è il fatto di poter prendere all’ingresso gratuitamente da un grande contenitore tutti gli arachidi che si ha la capacità di mangiare, ingannando così l’attesa.

Le bucce, però, vanno rigorosamente scaraventate a terra: grande la nostra sorpresa, infatti, nel cercare disperatamente i cestini ed essere informati dal gentilissimo personale che è obbligatorio, invece, gettare a terra gli scarti. Una gentilissima cameriera, infatti, ci ha spiegato che al mattino un’impresa di pulizie si occupa di spazzare il pavimento (rigorosamente con paletta e scopa, altrimenti le aspirapolveri si rovinerebbero).

E in effetti a fine serata il pavimento del locale è ricoperto interamente di bucce di arachidi e camminarci sopra regala un piacevole scricchiolio.

Ma andare alla Caverna del Mastro Birraio è anche un’esperienza di gusto non indifferente. I piatti unici sono davvero dei piatti unici, ricchi e gustosissimi: vero cibo da pub.

Noi abbiamo assaggiato il Galletto Reale del Mastro Birraio, una entrecote di manzo e un panino con stracotto di maiale.

Il Galletto è il piatto forte del locale e non stiamo mentendo se vi diciamo che vi daranno un pollo intero nel piatto, accompagnato da insalata mista e patatine “twister”, delle speciali patatine fritte speziate a forma di elica. Il galletto è eccezionale: rustico, speziato al punto giusto, con la pelle glassata al miele. Per smorzare la dolcezza, dell’ottima salsa senape d’accompagnamento. Non riuscirete a mangiarlo tutto.

L’entrcote era tenera, abbondante, sfiziosa, accompagnata da classiche patatine fritte e insalata.

Ottimo anche il panino con stracotto di maiale: delicato ma insaporito con salsa barbecue, si scioglie in bocca e regala al palato una grande varietà di sapori. Questo piatto è accompagnato da patate al forno e insalata.

Non abbiamo resistito a provare i dolci: una cheese cake e una torta caprese. La cheese cake era veramente notevole: accompagnata da una salsa ai frutti di bosco, perfetta per terminare un pasto rustico e delizioso. Ottima anche la torta caprese: una fetta di torta al cioccolato accompagnata da una pallina di gelato fiordilatte.

Prezzi in linea: In tre abbiamo speso 58 euro. Un boccale di birra da un litro, un’acqua naturale, tre piatti unici e tre dolci. Consigliato per chi ama le atmosfere rustiche dei pub e vuole fare un’esperienza diversa dal solito.