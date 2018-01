Chiaramonte, costo missioni del sindaco, confronto con Fornaro

Chiaramonte Gulfi - Chiaramonte Gulfi – Missioni del sindaco e spese comunali. Un tema che in questi giorni ha fatto parecchio discutere a Chiaramonte. Il consigliere comunale di minoranza, Mario Cutello, ha infatti reso note le spese sostenute dal sindaco, Sebastiano Gurrieri, per sei missioni effettuate durante i suoi primi otto mesi di governo. In totale, sono stati spesi 4.077,40 euro così suddivisi: 20-21 giugno 2017: 651 euro; Roma, 10-11 luglio 2017: 1055,20 euro; Roma, 29 agosto 2017: 472,65 euro; Vicenza, 11-13 ottobre 2017: 1050,00 euro; Canino (Tv), 8-9 dicembre 2017: 424,65 euro; Roma, 19 dicembre 2017: 424,55 euro. Secondo il gruppo Cutello, si tratta di spese eccessive per una persona sola e per missioni di appena due giorni.

Abbiamo sentito sull’argomento l’ex sindaco di Chiaramonte, Vito Fornaro, per capire e fare un paragone fra le spese sostenute per missioni durante i suoi primi otto mesi e il presente. Raggiunto telefonicamente, ha dichiarato: “Non ricordo precisamente le missioni fatte nei primi otto mesi, probabilmente, così come ho fatto tante volte ho pagato di tasca mia per non appesantire la situazione finanziaria del Comune”. Sul sito del Comune, in albo pretorio, non abbiamo reperito documentazione circa questo periodo, cioè l’anno 2012.

Il fatto che Fornaro, alcune volte, decidesse di non prendere il rimborso del comune, è una scelta onorabile ma personale, certamente non obbligatoria. Sappiamo, tra l’altro, che non è l’unico sindaco in provincia a decidere di pagare di tasca propria le missioni: ci risulta, ce anche il sindaco di Scicli paghi da sé le missioni istituzionali. Abbiamo comunque voluto cercare altre missioni in cui l’amministrazione Fornaro ha deciso di usufruire del rimborso comunale e abbiamo trovato la documentazione circa l’anno 2016, il penultimo di amministrazione.

Queste, le cifre per tre missioni:

determina 31/16 del 22.03.2016 Missione a Clermont - Sindaco e Assessore Alessandro Cascone € 305,38



determina 143/16 del 30.11.2016 impegno di spesa per missione a Roma Sindaco e Assessore Salvatore Vargetto € 400,00.

determina 151/16 del 16.12.2016 rendicontazione della missione di cui sopra (det. 143/16) € 364,00 (cioè il rimborso effettivamente ottenuto).



determina 69/17 del 31.05.2017impegno di spesa per missione a Roma Sindaco e Assessore Salvatore Vargetto € 400,00.

determina 75 del 10.07.2017 rendicontazione della missione di cui sopra (det. 69) € 274,81 (cioè il rimborso effettivamente ottenuto).

Ragusanews.com, come sempre, è disponibile qualora il sindaco o qualunque altro amministratore voglia scriverci circa questo argomento.