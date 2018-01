Ispica, arrestati tre gelesi per tentato furto in abitazione

Ispica - Sono stati arrestati dai carabinieri di Ispica tre gelesi accusati di tentato furto aggravato in concorso. I tre stavano tentando di arrampicarsi su una grondaia e tentavano di entrare in un’abitazione privata e avevano già divelto una persiana del balcone di una casa. Fermati dai militari, i tre sono stati trovati in possesso di attrezzi atti allo scasso.

Sono stati così arrestati Michael Smecca, 22 anni, Dario Truculento, 21 anni, Carmelo Martines, 21 anni, tutti con precedenti specifici. I tre sono stati accompagnati presso la casa circondariale di Ragusa in attesa di giudizio.