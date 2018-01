Scicli, donna tedesca muore sola in casa

Scicli - E' morta nella sua casa di via Bixio per cause naturali una donna tedesca di 64 anni trovata senza vita nella sua abitazione. Il rinvenimento stamani. Sul posto i carabinieri della Tenenza di Scicli. Si sta procedendo ora a contattare il Consolato per il trasferimento della salma in Germania. La donna viveva da sola e non aveva parenti in città.