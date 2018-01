Scicli, prova la coperta elettrica, le si incendia il letto

Scicli - Aveva deciso di provare la coperta elettrica acquistata qualche giorno fa, ma l'esperimento non è andato a buon fine. Protagonista della vicenda una signora che abita in via Abete al quartiere Jungi. La donna stamani ha trovato il letto in fiamme e ha chiesto l'intervento dei vigili del fuoco del distaccamento di Modica. Tanta paura, nessun ferito.