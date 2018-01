Chiaramonte, concorso regionale di cucina flambè

Chiaramonte Gulfi - l’I.P.S. Principi Grimaldi organizza il concorso regionale di “Cucina nell’arte flambè”, in seguito al conseguimento del primo posto di una squadra di Chiaramonte Gulfi che, il 7 dicembre 2016, ha conquistato il titolo di campione regionale presso

l’I.P.S.S.E.O.A. “KAROL WOJTYLA” di Catania e, successivamente, il titolo di squadra campione italiana nel concorso “Le donne nell’arte flambé” tenutosi l’8 marzo 2017 presso il Grand Hotel Astoria, Grado (GO).

Le prime Maitre d’Italia 2017 sono delle studentesse dell’Istituto Principi Grimaldi, ad accompagnarle il prof. Giovanni Occhipinti insieme al fiduciario Amira della sezione Ragusa Barocca, Vito Guzzardi.

“ Ho seguito personalmente la formazione professionale di queste tre alunne, credendo nel loro talento non posso che augurargli di continuare la loro crescita nel vasto mondo enogastronomico” prof. Occhipinti Giovanni.

Spetta adesso alla sede staccata di Chiaramonte ospitare 13 squadre siciliane (più una fuori concorso composta da ragazzi speciali) per l’edizione 2018, con un totale di 100 persone circa. La data della competition è stata fissata per il 31/01/2018.

Il concorso avrà come tema la cucina che segue i principii del nutrirsi in modo salutare, utilizzando i prodotti del Mediterraneo, una cucina che valorizzi il gusto e la peculiarità di prodotti autoctoni e di qualità, compresi i presidi slow food.

Sarà ammessa la cucina fusion di culture del Mediterraneo. Il piatto flambé da preparare è un secondo di carne con un contorno. Il vino potrà essere scelto tra tutte le regioni vitivinicole del mondo.

Si ringraziano tutti gli sponsor che saranno presenti alla manifestazione e, in particolar modo, il Comune di Chiaramonte Gulfi e il Sincaco On.Sebastiano Gurrieri che darà il patrocinio e un contributo spese per la buona riuscita dell’evento.

Si tratta di una manifestazione che desta molto interesse tra gli operatori del settore e che vede la partecipazione di molti giovani promesse dell’enogastronomia.

L’IPS “Principi Grimaldi” è particolarmente orgoglioso di svolgere la gara a Chiaramonte e, nell’occasione, far conoscere le meraviglie storiche, culturali, enogastronomiche e imprenditoriali di questa perla del territorio ibleo.