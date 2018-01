Passione andalusa, al teatro Don Bosco a Ragusa

Ragusa - Le appassionanti melodie della musica andalusa riecheggeranno al prossimo appuntamento della 23° Stagione Concertistica Internazionale "Melodica", patrocinata dall'Assessorato allo spettacolo del Comune di Ragusa, con la direzione artistica della pianista Diana Nocchiero. "Passione Andalusa" è infatti il titolo del concerto di sabato 27 gennaio, alle ore 20.30, al Teatro Don Bosco di Ragusa. Protagonista il celebre duo andaluso formato dal chitarrista Francisco Cuenca Morales e dal pianista Josè Manuel Cuenca Morales, un raffinato binomio considerato dalla critica come “unico per la capacità di fondere i due strumenti in un unico elemento con estrema eleganza e sensibilità nel tocco”.

Entrambi nati a Puente Genil (Cordoba, Spagna), hanno una ricca carriera alle spalle. José Manuel inizia lo studio del pianoforte e del clarinetto al Conservatorio Superiore di Musica di Cordoba, diplomandosi in ambedue gli strumenti con il Premio Extraordinario Fin de Carrera, attualmente è direttore del Conservatorio Maria de Molina di Ubeda, mentre Francisco inizia lo studio della chitarra con il padre, Francisco Cuenca Domínguez, successivamente frequenta il Conservatorio Superiore di Musica di Cordoba diplomandosi con il Premio de Honor, attualmente è direttore del Conservatorio Andres Segovia di Linares. Ha vinto numerosi concorsi internazionali e si è distinto come eccellente solista suonando con importanti orchestre quali l’Orchestra Sinfonica RTVE, l'Orchestra da Camera Reina Sofia, l'Orchestra Sinfonica di Odessa (Ucraina) l'Orchestra Concertante Vivaldi di Londra, l'Orchestra Sinfonica del North Carolina (Stati Uniti) e l'Orchestra Sinfonica di Caracas (Venezuela).

Il Duo si è esibito in tutto il mondo (Spagna, Belgio, Polonia, Germania, Cuba, Regno Unito, Repubblica Ceca, Repubblica Slovacca, Francia, Andorra, Stati Uniti, Venezuela, Ucraina, Danimarca, Turchia, Italia, Svezia, Libano, Siria, Portogallo, Svizzera, Le Filippine, Giappone), suonando nelle sale più prestigiose, come la Carnagie Hall di New York, l'Auditorium Nazionale di Spagna, l'Auditorium Hacettpe e di Ankara (Turchia), l'auditorium Andres Segovia di Linares in occasione dell’inaugurazione, il Palazzo della Musica a Valencia, il Palazzo della Chitarra in Giappone ecc. Ha inciso sette CD, prevalentemente con musica spagnola, per la casa discografica Dial Discos e S.A. di Madrid. Ha anche registrato un video in occasione del concerto in Giappone nel Palazzo delle Chitarra con la direzione del Maestro Koichi Hosokawa. Nel 2001 il Duo Cuenca ha ricevuto il Premio Cultura dalla città di Linares per la sua straordinaria carriera, mentre nel 2004 ha ricevuto il premio Linarenses sin fronteras dal settimanale Linares Información, riservato ad artisti di grande rilevanza.

Il prezzo del biglietto è di 10.00€, ridotto 5€ per studenti fino ai 25 anni di età (bambini al di sotto degli 8 anni entrano gratuitamente).

Info e prenotazioni: Libreria Ubik sita in Via Plebiscito 5 – Ragusa Tel. 0932258423 / 3472313605; Associazione Melodica 3334326158- www.melodicaweb.it.