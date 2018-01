Sabbia, nessun abuso a Marina di Modica

Modica - Marina di Modica, nessun lavoro abusivo. Soltanto una mancata comunicazione di inizio lavori alla Capitaneria di Porto, un passaggio essenziale che invece la ditta in quesione non ha fatto.

La giornalista Liana Ayres, tramite una lettera e una foto in allegato, aveva sollevato il caso qualche giorno fa circa un movimento sabbia in zona Punta Regiglione, a Marina di Modica.

In realtà, i lavori sono autorizzati, si tratta di un livellamento della sabbia. La capitaneria di porto, per ora, ha bloccato i lavori soltanto per accertamenti e attualmente si stanno verificando se vi sono tutti i requisiti necessari per completare e continuare i lavori.