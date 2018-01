18 arresti per droga, ricostruita parte della rete provinciale. FOTO

Ragusa - 18 le persone arrestate (ragusani, albanesi e tunisini, rumeni) tutti in un'età compresa tra i 20 e 40 anni, destinatarie del provvedimento cautelare emesso dal GIP del Tribunale di Ragusa, su richiesta della Procura della Repubblica. E' questo il risultato messo a segno dai carabinieri di Ragusa con un'operazione antidroga denominata "Flipper". Tutto è nato dagli arresti di alcuni spacciatori avvenuti nelle strade della provincia, in particolare nei centri storici, all’interno della villetta di via Zancle e in diverse abitazioni localizzare come dei veri e propri “laboratori di spaccio”, realizzati in cantine e garage, dove veniva custodita la merce e dove spesso si realizzavano gli scambi.

Successivi periodi di osservazione e pedinamenti consentivano di individuare altri ragazzi coinvolti nell’illegale commercio sulla piazza di Ragusa, come i pregiudicati, Daniele Vasquez e Enrico Scenna (quest’ultimo fiancheggiato dal figlio Vincenzo, inteso “Vincenzo U’ Palermitanu”), tutti arrestati in flagranza di reato nel corso delle indagini.

Daniele Vasquez, durante un controllo, per non consentire ai Carabinieri di trovarlo in possesso della droga che nascondeva nelle parti intime, ha investito un militare col motociclo sul quale viaggiava, venendo deferito in stato di libertà per violenza e resistenza a Pubblico Ufficiale.

Parallelamente all’attività d’indagine sul fronte del centro storico cittadino, veniva condotta una metodica azione di prevenzione e repressione anche nei confronti di un’altra cerchia di giovanissimi spacciatori, tra i quali due fratelli italiani deferiti in stato di libertà, ed i fratelli albanesi Maloku, Elvis ed Alandro, strettamente collegati ad Alessandro Avola, ragusano gravato da numerosi precedenti. L’attività di monitoraggio dei cinque conduceva all’arresto in flagranza di Alandro Maloku e Alessandro Avola mentre tornavano da Catania trasportando oltre mezzo chilogrammo di marijuana.



A Comiso, attraverso i continui contatti con gli spacciatori ragusani, si risaliva al pregiudicato casmeneo Ayman Sokmani, già arrestato in flagranza di reato dai militari dell’Arma per spaccio di stupefacenti. Tramite Sokmani si acclarava l’esistenza di altri soggetti operanti a Comiso, che approvvigionavano di hashish e marijuana ragazzi giovanissimi anche in trasferta da Ragusa. Tra di essi rientravano i pregiudicati Francesco Cilenti e il rumeno Marian Lucian Codreanu che portavano a termine diverse cessioni di stupefacenti anche ad adolescenti.



La fascia costiera era, invece, appannaggio di altri pregiudicati come Mario Dinicola, che aveva messo in atto una fiorente e sistematica attività di smercio di tutti i tipi di droga, per lo più hashish e cocaina, di cui approvvigionava svariati individui, tra cui i magrebini Grami Fathi ed Hassen Ouadhah, oltre a cittadini italiani arrestati in flagranza di reato, deferiti in stato di libertà o segnalati come assuntori. Il commercio fruttava a Dinicola oltre € 2.500 settimanali.

L’approfondimento investigativo svolto in direzione di Dinicola permetteva di accertare che lo stesso, a sua volta, si riforniva di stupefacente tramite il pluripregiudicato mazzaronese Vito Lo Magno, soggetto in grado di smuovere cospicui quantitativi di hashish (anche superiori ai 3 – 4 kg), intessendo trattative con trafficanti del quartiere Brancaccio di Palermo, dal quale derivavano le principali forniture di stupefacenti.



L’azione ha raggiunto il picco 27 e 28 agosto 2017 quando sono stati arrestati diversi pregiudicati sequestrato un ingente quantitativo di droga. A Santa Croce Camerinaè stato arrestato Mario Dinicola, sorpreso con ben 1,7 Kg di Hashish e con la somma contante di circa € 1.000, provento del reato, nonché materiale vario per il confezionamento, pesatura e taglio dello stupefacente. A Scoglitti, invece, è stato arrestato in flagranza di reato nella medesima giornata Carmelo Leone, trovato in possesso di circa grammi 100 tra Hashish e Marijuana e, infine, a Mazzarrone venivano trovati, all’interno dell’abitazione di Vito Lo Magno, ulteriori 1,3 Kg di Hashish, che sancivano definitivamente il castello accusatorio nei confronti degli indagati.

In definitiva le indagini hanno consentito di portare alla luce l’esistenza di molteplici cerchie di soggetti dedite all’attività di cessione di stupefacente, ossia:



- uno operante nella zona alta di Ragusa, attorno alla via Pio La Torre, facente capo ai fratelli Ferrera (Andrea e Mirko) ai quali si riferivano i fratelli Maloku, Elvis e Alandro,Alessandro Avola, Scenna, Enrico e Vincenzo e Daniele Vasquez;



- quello operante nella zona del centro storico e riconducibile ai fratelli albanesi Maloku, Elvis e Alandro e ad Alessandro Avola, cui si riferivano soggetti come Alessio Garozzo;



- un altro riferito a Ayman Sokmani, di cui facevano parte Francesco Cilenti e Marian Lucian Condreanu, operante sul versante Comisano;



- quello operante a Santa Croce Camerina, al cui vertice vi erano Mario Dinicola e Carmelo Leone, ai quali si indirizzavano Grami Fathi, hassen Ouadhah, Vito Lo Magno e Giovanni Zisa.







La denominazione dell’operazione di PG “Flipper” trae origine dalla circostanza che vedeva i militari operanti “rimbalzare” spasmodicamente da un capo all’altro della città di Ragusa ed in seguito di Comiso e Santa Croce Camerina, al fine di riscontrare efficacemente gli innumerevoli spacci di stupefacenti attuati dai prevenuti.

Soggetti colpiti dalle misure cautelari custodiali:



FERRERA ANDREA, 31 anni, ragusano;

FERRERA MIRKO, 24 anni, ragusano;

MALOKU ELVIS, 20 anni, albanese;

MALOKU ALANDRO, 22 anni, albanese;

AVOLA ALESSANDRO 38 anni, ragusano;

VASQUEZ DANIELE, 41 anni, ragusano;

SCENNA ENRICO, 38 anni, ragusano;

DINICOLA MARIO, 43 anni, ragusano;

LO MAGNO VITO, 49 anni, calatino;

LEONE CARMELO, 42 anni, vittoriese;

GAROZZO ALESSIO, 27 anni, ragusano;

SCENNA VINCENZO, 19 anni, ragusano;

CILENTI FRANCESCO, 25 anni, comisano;

CODREANU MARIAN LUCIAN, 25 anni, rumeno;

SOKMANI AYMAN, 22 anni, comisano;

ZISA GIOVANNI, 50 anni, santacrocese;

HASSEN OUADAH, 30 anni, tunisino;

GRAMI FATHI, 34 anni, tunisino.