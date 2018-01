Novità Snapchat: le storie saranno visibili anche per chi non è iscritto

Snapchat esce dai confini dell'applicazione e nel tentativo di allargare il suo pubblico renderà visibili a tutti le storie di media e celebrità. La chat, particolarmente amata dal pubblico più giovane, tenta di rilanciarsi, visto che le sue quotazioni in borsa non sono proprio brillanti. In parole povere le Storie di media e celebrità, ma non solo, potranno essere condivise con un link al di fuori del social ed essere guardate sul web anche da chi non è scritto alla piattaforma del fantasmino giallo.

La novità è riportata dal sito The Next Web e per ora riguarda le Storie di utenti selezionati, quelle curate dal team di Snap su eventi specifici e quelle pubbliche che figurano nella barra di ricerca. Per ogni contenuto Snapchat creerà un link da poter condividere con un messaggio, una mail e perfino su altri social come Twitter o Facebook.

Per alcune Storie il link rimarrà visibile per 30 giorni. Per il momento riguarda solo gli utenti che hanno aggiornato l'app con la nuova versione del social, in Canada, Australia e Gran Bretagna. Un restyling che nelle prossime settimane sarà esteso anche agli altri utenti. Le Storie potranno anche essere incorporate nei siti web e questo darà ai contenuti di editori e aziende una nuova visibilità.