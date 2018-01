Arrestato pregiudicato per furto in abitazione

Scoglitti – In data 22.01.2018, alle ore 16.00 circa, la Polizia di Stato ha tratto in arresto in flagranza di reato per furto in abitazione il pregiudicato GRASSO Angelo, cl. 93, al momento dei fatti sottoposto alla misura dell’obbligo di presentazione alla P.G. (art. 282 c.p.p.).

Nello specifico una pattuglia in abiti civili del Commissariato di P.S. di Vittoria, nell’ambito di un mirato servizio di controllo del territorio volto alla prevenzione dei reati, nella frazione balneare di Scoglitti, notava un giovane mentre era intento ad uscire da una villetta, trasportando una bombola di gas da cucina. Il soggetto veniva immediatamente riconosciuto dagli operatori in quanto persona già nota per essere abitualmente dedita a commettere reati contro il patrimonio. Il GRASSO Angelo veniva quindi prontamente bloccato e perquisito. La perquisizione dava esito positivo in quanto venivano rinvenuti degli oggetti atti allo scasso che il predetto occultava addosso. Da un ulteriore sopralluogo si notavano altresì degli oggetti, tra i quali un videoregistratore, un tavolinetto in ferro battuto, oggetti in ceramica di Caltagirone ed un televisore marca Samsung, raggruppati nei pressi dell’ingresso della villetta, pronti per essere portati via. Si rinveniva anche uno zaino con svariati oggetti atti all’effrazione. Sia il cancello d’ingresso che i vari portoncini e grate poste a chiusura della villetta, risultavano forzati e divelti.

Alla luce di quanto sopra il GRASSO Angelo veniva tratto in arresto e condotto presso questi Uffici dove veniva foto-segnalato. Gli arnesi atti allo scasso venivano posti sotto sequestro.

Dopo le formalità di rito, su disposizione dell’A.G., l’arrestato veniva condotto in carcere.