Vittoria: ai domiciliari ma andava in giro in macchina senza patente

Vittoria - Si trovava tranquillamente a bordo della propria autovettura in una via del centro di Vittoria, quando i Carabinieri lo hanno riconosciuto e lo hanno fermato ieri in via Evangelista Rizza: per Rosario Greco, 34enne pregiudicato, sottoposto alla sorveglianza speciale di Pubblica Sicurezza con obbligo di soggiorno nel comune di residenza, sono scattate così le manette.

L’uomo, tra l'altro, guidava anche senza patente, in quanto revocata. E' stato sottoposto agli arresti domiciliari a disposizione del Sostituto Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Ragusa, dott. Marco Rota, per i provvedimenti di competenza.