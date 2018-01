Acate, sciolto il consiglio comunale

Acate - Il presidente della Regione, Nello Musumeci, ha sciolto il consiglio comunale di Acate.

Le motivazioni sono da ricercare nella dichiarazione di dissesto finanziario deliberata dal consiglio il 31 dicembre 2016 e nel fatto che le sedute convocate per dare risposte al Ministero dell’interno sui chiarimenti integrativi relativi all’ipotesi di bilancio del triennio 2015-2017 non hanno avuto esito per mancanza del numero legale.

Disattesa la diffida ministeriale arriva il Commissario, nella persona del dottor Giuseppe Petralia. Il sindaco Franco Raffo, con la consueta imprevedibilità, ha dichiarato che il consiglio andava già sciolto nell'estate 2015. Non è un segreto per nessuno, infatti, che consiglio comunale e sindaco non sono mai andati a nozze.