Arrivano i calzini che non puzzano mai. E sono made in China

Il calzino che non puzza. E' arrivata una tecnologica che, scherzi a parte, potrebbe cambiare davvero le nostre esistenze: il calzino hi-tech prodotto con uno speciale materiale che evita quell'oribile odore di gorgonzola andato a male che proviene dai calzini. Ed è made in China. La giovane e innovativa azienda si chiama Meltmall e da poco ha lanciato sul mercato Magic Socks il calzino destinato a tutti, principalmente agli sportivi. La sua "specialità" è quella di non puzzare mai, nemmeno dopo un utilizzo intensivo e prolungato.

Magic Socks è costituito da uno speciale tessuto nel quale sono annegate fibre di argento, rame e zinco, che hanno la capacità di uccidere i batteri responsabili del caratteristico e sgradevole odore di piedi.

Il calzino è a prova di lavatrice e rispetto ad altri prodotti già presenti sul mercato non è rigido e non perde le proprietà anti-puzza nel giro di qualche lavaggio. I calzini di Meltmall, secondo quanto dichiarato dall'azienda, sono invece comodi e sottili, e mantengono la loro azione antibatterica anche dopo numerosi passaggi in lavatrice.

Funzionano. Pare di si. Una giornalista di Mashable li ha provati e li ha fatti indossare per due giorni consecutivi ad alcuni amici che si sono prestati all'esperimento. I risultati sembrano promettenti: chi ha una vita non troppo movimentata, dopo un giorno di utilizzo poteva vantare calzini ancora freschi quasi come appena indossati.

Dopo 48 ore l'effetto-freschezza era notevolmente diminuito e la puzza percepita era leggermente inferiore rispetto a quella emanata da una calza convenzionale utilizzata per le stesse attività nello stesso periodo.

Molto più interessanti gli effetti sui piedi dei supersportivi: dopo un giorno di impiego in attività ad alta intensità, i calzini comuni risultano di solito inavvicinabili mentre le Magic Socks, pur non profumando di bucato, sono risultate molto meno puzzolenti.