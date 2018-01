Spaccio di metadone e hashish, arrestato Tiziano Cicciarella

Modica - E' stato arrestato in flagranza di reato dai carabinieri di Modica Tiziano Cicciarella, 27 anni, modicano, già noto per precedenti specifici, accusato di spaccio di sostanze stupefacenti. Al terminal dei bus di piazza Falcone e Borsellino, il giovane modicano è stato sorpreso con uno zaino sulle spalle mentre scendeva dal bus di linea proveniente da Palermo.

Il ragazzo è stato fermato ed attentamente perquisito, ed all’interno dello zaino gli venivano trovate 9 confezioni di metadone per circa mezzo litro e un panetto da 50 grammi di hashish. Successivamente è stato posto a disposizione del P.M. dott.ssa Monego, per i successivi provvedimenti e portato in carcere.