Il 118 trasferito al Civile di Ragusa

Ragusa - Il Commissario dell’Azienda Sanitaria di Ragusa, dr. Salvatore Lucio Ficarra, annuncia che da oggi 26 gennaio 2018 è stato già attivato il trasferimento della Postazione 118 MSA – Mezzo di Soccorso Avanzato – Ragusa 1, che fino a ieri era allocato nei locali di via Vittorio Emanuele Orlando – Ragusa. La nuova sede è stata appositamente individuata presso l’ospedale Civile di Ragusa. La Direzione Strategica ha espresso grande soddisfazione per l’intesa e la collaborazione raggiunte con le Centrali operative di Catania e Palermo, ma anche per il luogo e la struttura, e per la capacità e la potenzialità in termini di resa dei servizi che la nuova sede riuscirà a garantire. Ha sottolineato che si tratta locali decisamente più idonei, di grande efficienza e funzionalità, che possono interagire con tutte le altre forze che si occupano, a vario titolo, dell’emergenza. Il Commissario ha ringraziato il dr. Pasquale Granata direttore del P.O. “Civile” e tutto il personale che hanno contribuito, in tempi brevissimi, al trasferimento nella nuova sede.