Energetic si aggiudica lotti per un totale di 250 milioni

Pisa - Energetic spa si è aggiudicata la gara per la convenzione relativa alla fornitura di energia elettrica alle pubbliche amministrazioni, indetta da Consip. Per la società amministrata dallo sciclitano Ruben Massari, un introito di 250 miliioni di euro per 1510 Gwh da erogarsi nel triennio 2018-2019-2020.

46 le offerte presentate per un bando del valore di 1,6 miliardi di Euro, pari a circa il 50% della domanda complessiva annua stimata di energia elettrica da parte della pubblica amministrazione.

Energetic spa è risultato il solo operatore interamente privato tra le aziende aggiudicatarie: Enel Energia, Edison Energia, Iren, Dolomiti Energia, Hera Comm ed A2A Energia, gli altri player.

Già fornitore della convenzione Consip per il Gas Naturale, Energetic ha presentato un’offerta su 5 lotti, risultando aggiudicataria per 4 e registrando la migliore performance tra offerte presentate e lotti aggiudicati, pari all’80%. 11 nel Lazio (con l’esclusione della Città Metropolitana di Roma), 14 in Basilicata e Puglia, 15 in Calabria e 16 in Sicilia.

“Siamo soddisfatti ed al tempo stesso orgogliosi – ha spiegato Ruben Massari, amministratore unico di Energetic –. E’ stata ripagata l’attenzione che da tempo abbiamo verso il Sud Italia. L’offerta di prezzi competitivi, libererà risorse da destinare allo sviluppo del territorio. Da anni Energetic guarda al futuro nell’ottica della sostenibilità e anche in questo caso la commessa Consip rispetterà questa filosofia”.

Secondo i dati Siope (Sistema informativo sulle operazioni degli enti pubblici), gli edifici della PA sono attualmente oltre 13mila e consumano 4,3 TWh di energia l’anno, per una bolletta complessiva di circa 650 milioni di euro.

“Mettiamo al servizio delle pubbliche amministrazioni - ha spiegato Gabriele Grigolo, responsabile per i rapporti con le P.A. di Energetic - servizi e qualità che contraddistinguono la nostra azienda nel panorama nazionale. E’ questo il valore aggiunto che ha consentito ad Energetic la crescita registrata negli ultimi anni.