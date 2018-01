Iannucci: Noi, ignorati da Grillo. Non mi candido a sindaco di Ragusa

Ragusa - Lo annuncia su Facebook, Massimo Iannucci, che rinuncia a candidarsi a sindaco di Ragusa: "Oggi non è una giornata come le altre, nella vita arrivano momenti in cui bisogna fermarsi e fare un po’ di riflessioni. Ogni progetto, ogni idea, ogni percorso ha bisogno di condivisione ed unità d’intenti, e in questi anni, difficili, a volte esaltanti di amministrazione, credo di averlo dimostrato ampiamente.

Il mese scorso, come ben sapete , Federico che ringrazio ha proposto la mia candidatura a Sindaco per il movimento .

Da allora complice anche il sovrapporsi delle ben note parlamentarie e relative elezioni politiche non si è più avuto modo nè tempo per approfondire la cosa, nè ho potuto dire la mia.

Dal mio punto di vista, e il mio modo di vivere non potrei in alcun modo mancare di rispetto a questi anni di impegno e di lavoro quotidiano.

Pur tuttavia ho sempre lavorato per la città, tutta la città, non facendo alcuna distinzione di sorta tra gruppi, associazioni di categoria e/o fazioni politiche, e continuerò fermamente a farlo, come è giusto che qualsiasi amministrazione locale dovrebbe fare, in quanto le divisioni non portano a nulla.

Detto questo, ho già comunicato a chi di dovere la non accettazione della proposta di candidatura con il movimento .

Come è mia abitudine, non voglio sprecare altro tempo in parole , ci saranno certamente altri momenti in futuro più esplicativi.

Di una cosa sono sicuro, la città avrà bisogno nei prossimi mesi e/o anni dell’impegno costante di tutti i cittadini e ci sarà ancora tanto da fare; Continueró a lavorare a testa bassa con tutto me stesso , cercando e sperando di portare avanti l’impegno “civico” a cui ho sempre cercato di fare riferimento e creduto. A presto!”

La questione è semplice. Nessun grillino ragusano, tra i vari che si erano detti in nomination per Camera e Senato, è stato candidato alle Politiche. E Iannucci risponde pan per focacce ai vertici del Movimento: voi non candidate nessun ragusano a Camera e Senato, e allora cercatevi il candidato sindaco, visto che Piccitto non si ricandida. I grillini ragusani sono sull'Aventino. Di Maio sarà in provincia nei primi di febbraio. Chi vivrà vedrà.