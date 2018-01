Musica andalusa ieri sera a Ragusa

Ragusa - Grande successo al Teatro Don Bosco ieri sera il concerto “Passione andalusa”, inserito nell’ambito della 23^ Stagione Concertistica Internazionale “Melodica” , patrocinata dall’Assessorato allo Spettacolo del Comune di Ragusa con la direzione artistica della pianista Diana Nocchiero.

Protagonisti della serata due fantastici musicisti andalusi, il chitarrista Francisco Cuenca Morales e il pianista José Manuel Cuenca Morales, che hanno eseguito un affascinante programma dedicato alla musica andalusa. Tutto il concerto è stato un concentrato di emozioni, i due musicisti hanno dimostrato di avere tecnica, talento e classe interpretativa, suonando con grande partecipazione emotiva e musicale e perfettamente fusi sempre nella stessa lunghezza d’onda espressiva. Senza dubbio un duo di straordinario affiatamento e ammirevole eleganza espressiva, capace anche di offrire una ampia gamma di dinamiche, dal fortissimo a piani quasi impercettibili ma corposi. Tecnica e intelligenza al servizio di un repertorio esplorato con grande gusto, con esecuzioni ineccepibili e coinvolgenti. Il numeroso pubblico presente ha tributato entusiastici applausi a questi due eccezionali musicisti che hanno suonato come bis una bellissima composizione di De Falla. Quindi proseguono i successi della stagione concertistica Melodica che organizza sempre concerti di altissimo spessore artistico. Prossimo appuntamento con il concerto “Gioielli musicali” sabato 10 febbraio con il grande pianista croato Robert Andres. Info e prenotazioni: Libreria Ubik sita in Via Plebiscito 5 – Ragusa Tel. 0932258423 / 3472313605; Associazione Melodica 3334326158- www.melodicaweb.it.