Modica, vendesi casa con vista mozzafiato su San Giorgio

Modica - Vendesi casa, al quartiere San Francesco alla cava. Impianto elettrico a norma anno 2011 (certificato).

Impianto idrico a norma anno 2011 (certificato).

Impianto gas cucina a norma 2011 (certificato).

Impianto di antifurto 2011 tripla tecnologia.

Impianto satellitare + digitale terrestre 2011.

Infissi rovere massello + vetro camera a norma 2011 (certificati).

Impianto di riscaldamento autonomo, caldaia con bombole a norma 2011 + piastre radianti.

Impianto riscaldamento + refrigerazione con pompe di calore Mitsubisci Eletric.

Pavimento in cotto d’Este.

Contro pareti in muratura; parete originale + camera d’aria da 8/10 cm + parete in mattoni da 8 cm (interna).

Pavimento con struttura a ragno (sollevato dal suolo con strutture autoportanti per consentire il passaggio del aria e l’assenza di umidità di risalita).

Impianto di irrigazione automatico.

Cucina componibile nuova 2013.

