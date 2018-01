Uninominale Camera Ragusa, esce Katia Bruno per la Zorzi?

Vittoria - Nel centrodestra è in atto una guerra intestina, per far fuori Katia Bruno dalla candidatura alla Camera, nel collegio uninominale di Ragusa, e candidare l'avvocato civilista 42enne, attuale neoassessore a Vittoria, Valeria Zorzi. La quota viene rivendicata da Diventerà Bellissima, che sta tentando, entro stasera alle 20, ora di chiusura delel liste, di imporre il proprio nome. La candidatura di Katia Bruno, già Ccd e poi An, è attualmente in bilico quindi.