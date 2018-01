Ispica: con l'auto a folle velocità fra i giovani, arrestato rumeno

Ispica - E' stato arrestato dai carabineiri in flagranza di reato Zoltan Sorin Ionut, 25 anni, rumeno residente a Rosolini, gravato da precedenti, accusato dei reati di violenza e resistenza a pubblico ufficiale e lesioni personali. L’allarme è partito nella tarda serata quando un uomo si era lanciato a folle velocità su piazza Unità d’Italia, a quell’ora gremita di giovani che si apprestavano a vivere le ore clou della movida.

L’uomo a bordo non rendendosi conto di quanto poteva accadere, ha anche abbattuto alcuni paletti metallici presenti ai lati della strada. E' stato successivamente individuato nelle vie limitrofe. Il veicolo era sprovvisto di assicurazione, ma l’uomo inizialmente si sedeva sul cofano della vettura tentando di interrompere l’attività dei Carabinieri, e ascoltata l’intimazione a scendere dal veicolo per firmare i verbali redatti, sferrava un calcio ad un militare. Il giovane è stato arrestato in flagranza ed il militare se la caverà con alcuni giorni di prognosi. E' stato sottoposto agli arresti domiciliari e posto a disposizione dell’Autorità Giudiziaria.