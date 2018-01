Il reale e la luce nella pittura di Elena Paradiso

Ragusa - Lo scorso 27 gennaio, presso i locali della barberia Art of Barbering, sita a Ragusa in Viale Europa 294, si è inaugurata la retrospettiva di Elena Paradiso, emergente pittrice ragusana, dotata di uno spirito fervido e brillante. La mostra, viaggio tra natura e colore, raccoglie opere che ritraggono paesaggi naturali rivissuti dalla personale rielaborazione dell’artista che li ricrea tramite impressioni, ricordi, stati d’animo. Leitmotiv che ricorre frequentemente in tutta la sua produzione artistica è la ricerca di luce-colore, caratteristica imprescindibile quando si parla d’arte e non di mera tecnica. L’uso vivo e pregnante del colore che spicca sulla tela e dà corpo ai paesaggi, si esprime nella ricerca di una profonda spiritualità e mira ad ottenere la massima lucentezza, donando all’osservatore una sensazione di calma apparente, rarefatta quasi surreale. Ogni paesaggio nasce dall’incontro diretto dell’artista con la natura, dal semplice colloquio dell’animo con essa, in una continua tensione tra il familiare e l’onirico che conferisce ai dipinti un potere di straordinaria bellezza. “A chi non è mai capitato – si chiede Elena Paradiso - guidando per le strade che fiancheggiano la campagna della provincia ragusana, di essere attratti, quasi per caso, da squarci di una natura che in quel momento, per un istante, appare insolita, che sembra parlare solo a noi?” Ad Elena, pittrice legata ad un’idea tradizionale della pittura come rappresentazione del reale, è capitato spesso ed ogni volta, da quella nuvola che si scompone, da quel traliccio che si infiamma all’orizzonte o da quell’albero che vibra al sole ha tratto una forte emozione di sorpresa e meraviglia che le ha mostrato inaspettatamente, come in una metafora pirandelliana, quanto soggettivo possa essere il vero, quanti volti possa avere la realtà. Gli anni di studio, la passione genuina per l’arte, l’esplorazione di campi, temi e materiali sempre nuovi ed originali hanno segnato profondamente il percorso artistico di Elena Paradiso, un percorso sempre pronto a rinnovarsi in una prospettiva di creatività continuamente ricercata, un percorso interiore verso i luoghi sconosciuti dell’anima.