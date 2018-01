Modica: una borsa di studio. Per realizzare un sogno

Modica - Sabato 27 gennaio 2018 nell’Aula Magna del Liceo Scientifico Galilei – Campailla di Modica, l’Inner Wheel Monti Iblei ha conferito una Borsa di studio ad una studentessa del suddetto istituto, vincitrice di un Concorso dal titolo “ Con te per realizzare un sogno”. Alla presenza del Dirigente Scolastico Prof. Sergio Carrubba, dei ragazzi dell’Istituto, delle socie innerine e degli sponsor, la Presidente dell’Inner Wheel Monti Iblei, Dott.ssa Enrica Guccione, dopo una breve ed incisiva presentazione dell’Associazione e di come questa in quanto club sercice operi attivamente sul territorio, ha consegnato la Borsa di studio a Immacolata Rendo, studentessa meritevole della classe IV del Liceo Scientifico.

La Borsa di studio consiste nella partecipazione gratuita ad un Corso estivo dell’Unitest, ossia un corso di preparazione ai test di ammissione alle facoltà universitarie ad accesso programmato, prima fra tutte la facoltà di Medicina e Chirurgia. Inoltre è stato consegnato un Bonus di € 500,00 , destinato a scopi didattico –scolastici, ad un’altra studentessa meritevole: Fatima Modica Bittordo.