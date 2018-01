Fabio Granata si candida a sindaco di Siracusa

Siracusa - Dicevano che sarebbe stato il sostituto di Vittorio Sgarbi all'assessorato alla cultura e invece Fabio Granata si candiderà a sindaco di Siracusa. Ex An Fabio Granata, gia' assessore e attualmente direttore del Distretto turistico Sud-est, ha deciso di rimanere nel campo della politica locale. Naturalmente, Granata dichiara che si tratta di un atto di amore verso la città, di voler mettere l'esperienza di governo al servizio dei siracusani e di voler sfruttare la rete di relazioni al servizio dei cittadini.

L'annuncio su facebook, diventato ormai ufficio stampa dei politici: “Farò questa battaglia per la mia Siracusa Bellissima e per andare oltre questo centrodestra impresentabile e questo centro sinistra vecchio e mummificato. Lancerò una battaglia civica e politica intransigente per “rigenerare” Siracusa con le donne e gli uomini che ci staranno. Senza condizionamenti, senza padroni: solo in difesa dei beni comuni, dei cittadini, del popolo e dei diritti degli ultimi. Chi ci sta batta un colpo…”.