Roberta: una vittoriese a uomini e donne. Corteggia Mariano. VIDEO

Vittoria - Lei si chiama Roberta, viene da Vittoria e al momento non sappiamo molto della sua persona. E' andata in onda ieri una nuova puntata di Uomini e Donne, il celebre programma condotto da Maria De Filippi e in onda su Canale 5 dal lunedì al venerdì e che incredibilmente riesce ad avere un enorme seguito pur parlando del nulla.

Quest'anno, è arrivata fra le 18 ragazze che hanno accettato un appuntamento al buio anche lei, la bella vittoriese che ha deciso di restare per Mariano Catanzaro, napoletano verace, già corteggiatore nella scorsa edizione del programma e che ora ha avuto l'offerta del trono da parte della produzione.

Il meccanismo, insomma, è che se un corteggiatore si fa notare, nel bene o nel male, diventa per motivi dinastici oscuri un tronista nelle edizioni successive. Ciò, naturalmente, porta a una maggiore visibilità e alla possibilità di fare addirittura delle serate in discoteca. Se poi uno ci sa fare, magari una partecipazione al Grande Fratello Vip o all'Isola dei Famosi non te la toglie nessuno.

Per ora sappiamo davvero pochissimo di questa ragazza, ma sicuramente se andrà avanti la sua conoscenza con Mariano avremo modo di scoprire almeno il cognome.