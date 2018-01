Vittoria, atti vandalici nella vigna di Arianna Occhipinti

Vittoria - "A Vittoria purtroppo capita che fare agricoltura diventa sempre più difficile. Vedete, noi non abbiamo effettivamente le gelate e spesso per fortuna anche la grandine passa lontano da qua, ma ogni giorno dobbiamo combattere con chi questa terra non la ama e pensa anche di possederla. Oggi sto mettendo questi cartelli dopo aver trovato nella vigna di c.da Santa Teresa il sovescio di veccia e favino completamente distrutto, pestato, oltraggiato, alcune viti spezzate e la rete divelta. Una parte di me riflette sul perché di molti silenzi, l'altra urla e chiede aiuto.

Noi siamo custodi di questa terra, e dobbiamo difenderla! Ricordatevelo".

Il post è stato pubblicato da Arianna Occhipinti, imprenditrice della omonima azienda agricola e produttrice di vino. Stamani, infatti, Arianna Occhipinti ha reso noto tramite facebook di aver subito un danno nelle sue vigne di contrada Santa Teresa, a Vittoria. Alcune viti erano completamente spezzata e la rete divelta.