A Bitonto, il raduno nazionale dei fan del Trono di Spade

Bitonto - A Bitonto, in Puglia, il primo raduno nazionale dei fan de "Il trono di spade", la celeberrima serie tv che ha appassionato e incantato milioni di spettatori in tutto il mondo. Il raduno si svolgerà sabato 17 e domenica 18 marzo, giorni in cui Bitonto si trasformerà in Westeros, magica terra in cui si svolgono le avventure di Game of Thrones. La serie tv va in onda in sul canale HBO ed è tratta dalla saga di George R.R. Martin.

Per due giorni il centro storico accoglierà il raduno nazionale dei fan della serie e coinvolgerà tutti con le musiche della colonna sonora di Game of thrones, scritta da Ramin Djawadi, ed eseguite da un’orchestra sinfonica. Si potranno incontrare i personaggi principali, grazie a tanti cosplayer ufficiali in costume, e Daniele Giuliani, doppiatore italiano di Jon Snow.

Inoltre, i partecipanti potranno seguire percorsi interattivi, rivivere la Battaglia ‘dei bastardi’ e combattere gli Estranei grazie a un apposito spazio multimediale in chroma key, e provare l’emozione di sedersi sul trono di spade.

revista anche la presenza di uno degli attori della serie tv, ma ancora sua sua identità c’è ancora grande riserbo.

I biglietti per accedere alle attività sono già disponibili sul circuito Bookingshow.

Gli organizzatori hanno ricevuto il patrocinio del Comune di Bitonto.