Scicli, 13esima stagione teatrale del club Kiwanis

Scicli - Ritorna la tradizionale Stagione Teatrale club Kiwanis di Scicli inizia con un mese di ritardo rispetto alla solita tabella di marcia.

Il primo dei tre appuntamenti è fissato per lunedì 5 febbraio alle ore 20.30 presso il Teatro Italia a Scicli, con la godibilissima commedia "A cummari barunissa" scritta da Santi Capissi, adattata da Pina Sudano ed interpretata dalla "Compagnia Amici del Teatro".

Ormai, dopo 12 anni la Stagione Kiwanis è diventata una tappa fondamentale sia per le attività del club Scicli, sia pe quanti sostengono questa iniziativa volta sempre a favore dei Bambini e per tutti gli amanti del Teatro a cui fa piacere trascorrere una serata fuori.

A marzo andrà in scena "Pericolosamente" scritta da De Filippo.

La Stagione terminerà a maggio col terzo appuntamento, il lavoro "U cavaleri fallutu" scritto da Giuseppe Rizzone.