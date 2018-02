Modica, il parroco rifiuta le offerte in centesimi

Modica - Si è rivolto ai parrocchiani, durante la celebrazione di un funerale, invitandoli a non versare offerte in centesimi. Dalla raccolta, però, sono arrivate tante di quelle monetine in centesimi che lo hanno innervosito. Don Mario Martorina, parroco della Chiesa Cuore Immacolato Crocevie di Modica, ha prima bacchettato i fedeli per la loro scarsa generosità dimostrata, nonostante il suo "avvertimento". Prima le ha gettate a lato del feretro, poi le ha raccolte e lanciate fuori la chiesa.

Il rinnovamento spirituale dell’offerta, Don Martorina l’ha recitato durante la messa per le esequie di una anziana signora. Niente monetine in centesimi nell’offertorio, aveva recitato. Un monito tanto stravagante quanto esagerato che non ha mancato di sconvolgere i presenti.

Uno di loro, ci ha raccontato la storia tra lo sconcerto e la rabbia.

"Sono andato via con i miei genitori credendo fosse uno scherzo. Anche i familiari della defunta hanno manifestato tutto il loro disappunto per l’accaduto”.