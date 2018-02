Il Sindaco Abbate visita la mensa scolastica

Modica - Il Sindaco di Modica, Ignazio Abbate, ha visitato questa mattina i locali di via Resistenza Partigiana che ospitano il servizio di mensa scolastica. Il primo cittadino ha voluto effettuare questo sopralluogo per girare alla titolare della Ditta che si occupa del servizio, Oriana Muriana, tutti i complimenti e gli apprezzamenti ricevuti dai genitori dei circa 500 alunni che ogni giorno usufruiscono dei pasti. “Non passa giorno che io non riceva apprezzamenti per la qualità del cibo che serviamo ai nostri studenti, più o meno grandi. Mi è sembrato giusto portare in prima persona alla destinataria tutte le opinioni che ho potuto raccogliere da quando è partito il servizio mensa. I complimenti sono naturalmente da divedere tra tutto lo staff che ogni giorno dalle prime ore del mattino prepara con grande maestria i piatti”. Il Primo Cittadino ne ha approfittato per gustarsi una sorta di “colazione rinforzata” a base di cavatelli al sugo e frittata di verdure. “Quello che gli utenti apprezzano di più è la qualità dei prodotti utilizzati. Grazie alla disponibilità della titolare ho potuto fare un giro per l’intera struttura, magazzini compresi notando, con grande soddisfazione, la presenza di numerosi ingredienti a Km zero. La Ditta sfrutta, in questo, la grande conoscenza del territorio maturata in tanti anni di attività nel settore ristorativo. D’altronde – conclude il Sindaco – quando la Ditta Muriana ha iniziato il servizio sapevamo di esserci affidati a dei professionisti di un settore delicatissimo come quello della refezione scolastica. Vogliamo che i nostri ragazzi mangino sano e che le famiglie sappiano costantemente ciò che il proprio figlio mangia a scuola”.