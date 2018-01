A fuoco un furgone a Vittoria, illeso il conducente

Vittoria - A fuoco un furgone a Vittoria. Il mezzo stava regolarmente transitando nei pressi della rotatoria del centro Seia e per cause ancora tutte da accertare, improvvisamente, il mezzo ha preso fuoco. Per fortuna, il conducente ha avuto il tempo di scendere dal furgone ed è rimasto illeso. Sul posto sono intervenuti immediatamente i vigili del fuoco per spegnere le fiamme.

Il furgone si è quasi completamente carbonizzato. L'incidente si è verificato intorno alle 9.00 di questa mattina. Foto: repertorio