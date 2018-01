Ragusa, spara dal balcone in seguito ad una lite familiare, denunciato

Ragusa - Un giovane ragusano, in seguito ad una lite familiare, spara un colpo di pistola dal balcone. Il fatto è avvenuto ieri sera. La polizia è intervenuta in via Colajanni: i vicini, infatti, avevano segnalato che qualcuno stava sparando dal balcone di un appartamento. Immediatamente, è stato bloccando un giovane di 22 anni. Sul balcone del suo appartamento i poliziotti hanno rinvenuto l’arma, una pistola in metallo, con caricatore inserito e cane armato, pronta per esplodere ulteriore colpi.

Solo in una fase successiva è stato accertato che si trattava di una pistola caricata con cartucce a salve, con il previsto tappo rosso.

Immediata la perquisizione domiciliare che ha permesso di rinvenire ulteriori cartucce dello stesso tipo.

Il fatto è avvenuto in seguito di una lite famigliare che ha coinvolto diverse persone. Sul posto, si era portato anche l’ex convivente della fidanzata del giovane, accompagnato da un suo famigliare, per prendere sua figlia, avuta dalla precedente relazione con la donna, per passare del tempo insieme.

Al rifiuto della donna di consegnare la bambina è nata una discussione violenta durante la quale il nuovo fidanzato della ragazza è stato colpito al viso da due schiaffi. A causa dell’alterco il giovane si allontanava dai luoghi e minacciando di morte i presenti ed è tornato a casa.

Di lì a breve, a scopo di minaccia, lo stesso esplodeva dal balcone alcuni colpi con una pistola a salve, ritrovata subito dopo dagli agenti

Tutti i protagonisti della vicenda sono stati accompagnati pressi gli Uffici della Questura al fine di chiarire la dinamica esatta dei fatti e all’esito di quanto emerso, G.M. ragusano di 22 anni è stato deferito alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Ragusa per minacce gravi ed esplosioni pericolose.