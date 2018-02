Carnevale di Chiaramonte: tutto il programma e i costi

Chiaramonte Gulfi - E’ stato pubblicato su facebook il programma relativo al carnevale 2018 di Chiaramonte Gulfi.

Si parte venerdì 9 febbraio con l’inaugurazione di una mostra fotografica di Vincenzo Cupperi in sala Sciascia a partire dalle ore 11.00

Sabato 10 febbraio: dalle ore 17.00 festa al palazzetto dello sport di Villaggio Gulfi con la sfilata delle mascherine e serata danzante a cura della Parrocchia San Nicola e dell’associazione Villaggio Gulfi.

Domenica 11 febbraio: si entra nel vivo della festa. Alle ore 11.00 sfilata delle mascherine in partenza dai Giardini Comunali fino in piazza Duomo e con la partecipazione dei Trampolieri Matti.

Ore 12.00: Animazione per i bambini in piazza Duomo a cura dell’associazione Namastè

Ore 17.30: Apertura della sfilata dei carri allegorici con la Street band in maschera

Ore 18.00, Piazza Duomo: Animazione e presentazione a cura di Radio Tele Locale

Ore 21.30: Gran Ballo in maschera in piazza Duomo con Peppe Cannia Dj e Julio Vox

Ore 24.00: Animazione a cura di Ghetto

Lunedì 12 febbraio: a partire dalle ore 19.00 XXXVI sagra della salsiccia in piazza Duomo, a cura dell’istituto Alberghiero “Principi Grimaldi” di Chiaramonte Gulfi e del consorzio dei produttori.

Ore 21.00: Ballo in maschera in piazza Duomo

Ore 22.30: special guest direttamente da Radio M2O Chiara Robiony

Ore 24.00: Animazione a cura dei dj della Notte Italiana Peppe Maugeri e Peppi Vox

Martedì 13 febbraio: ore 17.30 apertura della sfilata dei carri allegorici con la Tinto Brass Street Band

Ore 18.30: Piazza Duomo, animazione e presentazione a cura di Radio Tele Locale

Ore 22.00: premiazione dei Carri allegorici

Ore 22.30: Gran ballo in maschera con i Dj Mario e Salvo Molè

Per quanto riguarda i costi della manifestazione, è stato possibile reperire la delibera di giunta pubblicata in albo pretorio on line sul sito del comune di Chiaramonte, la n. 14 del 25/1/2018.

30 mila euro, gestiti dal Comitato Carnevale storico di Chairamonte Gulfi, così suddivisi:

-2100 euro: incarico artistico all’associazione Namasté

-13.500 euro: costo XXXVI sagra della salsiccia, animazioni e dj per le giornate di domenica, lunedì e martedì.

-14.400 euro: contributo SIAE, scenografia e materiale pubblicitario.

A questi 30 mila euro, vanno aggiunti i 27 mila euro di premi totali che saranno distribuiti ai carri vincitori.

Sostanzialmente, si tratta di una cifra in linea con gli anni precedenti.