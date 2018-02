Allerta Meteo, in arrivo temporali al centro sud

Allerta meteo in tutte le regioni del centro sud: una perturbazione Atlantica è in arrivo sul mar Mediterraneo dall'1 al 4 febbraio e porterà molte piogge. Al momento, non si escludono nubifragi.

Sulla base delle previsioni disponibili il Dipartimento della Protezione Civile ha dunque emesso una allerta meteo: a partire dal pomeriggio di oggi sono previste precipitazioni su Emilia Romagna e Toscana e venti forti fino a burrasca su Marche e Umbria e, successivamente, Lazio, Abruzzo, Molise e Campania.

Dalla serata piogge e temporali raggiungeranno anche Umbria, Lazio, Campania, Abruzzo, Molise e Sicilia. Nella giornata di domani i venti forti interesseranno anche Sicilia, Calabria, Basilicata e Puglia.